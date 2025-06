Bactéria modificada transforma plástico em remédio

A equipe inseriu dois genes adicionais na bactéria: um proveniente de um fungo (Agaricus bisporus) e outro de uma bactéria do solo (Pseudomonas aeruginosa). Esses genes permitiram à E. coli concluir o processo de conversão em um único recipiente, em duas etapas: transformação inicial do plástico em um composto intermediário e, em seguida, produção do fármaco.

O experimento ainda está em fase de testes e não foi aplicado fora do laboratório. Os cientistas indicam que melhorias serão necessárias para viabilizar o processo em escala industrial. Entre os desafios estão o aumento da concentração de material e a adaptação do sistema para biorreatores de grande porte. Também será necessário avaliar os custos e os impactos ambientais em comparação com os métodos tradicionais de produção farmacêutica.

Segundo Stephen Wallace, professor da Universidade de Edimburgo e autor principal do estudo, o trabalho indica que resíduos plásticos podem ser convertidos por microrganismos em compostos de interesse industrial, inclusive para uso medicinal.