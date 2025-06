Ataque de Pitbull fere três crianças em condomínio

Três crianças ficaram feridas após serem atacadas por um cachorro da raça pitbull na tarde deste sábado (21), dentro de um condomínio localizado no bairro Jardim Vitória, em Monte Mor, na região de Campinas. O dono do animal, um homem de 40 anos, foi contido por vizinhos até a chegada da Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, o ataque teve início no hall do prédio, quando duas meninas, de 3 e 7 anos, retornavam do parquinho acompanhadas do pai. Minutos depois, outro menino, de 8 anos, também foi mordido enquanto brincava em um campinho dentro do condomínio.