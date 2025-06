Pasta Colgate segue proibida após 1.200 queixas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já recebeu mais de 1.200 relatos de reações adversas associadas ao uso da pasta de dente Colgate Total Prevenção Ativa Clean Mint até o fim de maio de 2025. O número impressiona: no início do ano, quando a comercialização foi inicialmente suspensa, apenas 13 notificações haviam sido registradas.

As queixas incluem ardência, inchaço, aftas, irritações na boca e, em casos mais severos, dificuldades para se alimentar e até falar. A venda da versão Clean Mint — uma reformulação do tradicional Colgate Total 12 — está proibida no Brasil por tempo indeterminado desde uma nova decisão da Anvisa no final de abril.

Entenda o histórico da proibição