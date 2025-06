Notas de falecimentos | 21/06/2025

SR. AHILDES JUNIOR DE ARRUDA faleceu dia 18/06/2025, nesta cidade, contava 45 anos, filho dos finados Sr. Ahildes Assiço de Arruda e da Sra. Hermenegilda Aparecida Oliveira de Arruda; deixa o filho: Enzo Felix Arruda. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h da sala “03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. ANA MARIA MOREIRA DA CRUZ faleceu anteontem, nesta cidade, contava 83 anos, filha dos finados Sr. Benedito Rita Moreira e da Sra. Benedita Mariana Barbosa, era viúva do Sr. Manoel Miguel da Cruz; deixa os filhos: Anatalia Anastacia da Cruz Andrade, casada com o Sr. Joel Andrade; João Miguel da Cruz Neto, casado com a Sra. Viviane Aparecida Barros; Marli Miguel da Cruz, casada com o Sr. Marco Antonio Lopes; Ivanete da Cruz Kantovitz, casada com o Sr. Claudio Kantovitz; Madalena da Cruz Viegas, casada com o Sr. Adriano da Silva Viegas; Sueli da Cruz Moreira, casada com o Sr. Sergio Luiz Moreira; Marcia Moreira da Cruz, casada com o Sr. Osni Rodrigues e Ana Maria Miguel da Cruz, falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole.

PROFESSORA: SRA. ANNA SANT'ANNA faleceu ontem, nesta cidade, contava 95 anos, filha dos finados Sr. Alvaro Sant'Anna e da Sra. Umbelina Pires de Camargo. Deixa familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h00 às 14h50 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 15h para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente.