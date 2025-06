Genro furta celular da sogra e ainda vende em Piracicaba

Uma atendente de clínica médica em Piracicaba passou por uma situação, no mínimo, inacreditável: o celular corporativo da unidade de saúde, que ela usava para agendamentos e contatos com pacientes, foi furtado pelo próprio genro.

O caso foi registrado nesta quinta-feira (19), no Plantão Policial da rua do Vergueiro, mas aconteceu no último dia 12. Segundo o boletim, o sumiço do celular ocorreu logo após a mulher dar uma carona ao rapaz na saída do trabalho.