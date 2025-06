Engenheiro que sofreu acidente morre no hospital em Piracicaba

Um engenheiro de 46 anos morreu nesta quinta-feira (19), cinco dias após sofrer um grave acidente de moto no centro de Piracicaba.

Segundo informações, o acidente ocorreu na manhã do último sábado (14), no cruzamento da rua José Pinto de Almeida com a Prudente de Morais. A motocicleta que ele conduzia colidiu com uma caminhonete Fiat Strada, e o impacto provocou ferimentos graves.