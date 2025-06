Hackers têm acesso a tudo? Seu login pode estar em risco; entenda

De acordo com os dados levantados, os registros estão distribuídos por cerca de 30 bancos de dados diferentes. Cada um contém volumes que variam de dezenas de milhões a mais de 3,5 bilhões de entradas. Há possibilidade de sobreposição entre os bancos, o que impede a estimativa exata de contas ou pessoas afetadas.

Pesquisadores da Cybernews identificaram um grande vazamento de dados que expôs mais de 16 bilhões de registros, incluindo credenciais de acesso a contas em plataformas diversas. A equipe da Cybernews, especializada em segurança digital, informou que esse é o maior incidente do tipo já registrado.

Os registros não parecem ter origem em um único vazamento. A análise indica que as informações foram coletadas por diferentes programas voltados à coleta de dados indevidamente. Os pesquisadores destacam que o material é recente e não consiste em dados reaproveitados de incidentes anteriores.

Entre os bancos de dados identificados, um deles, com aproximadamente 3,65 bilhões de registros, apresenta possível relação com usuários de língua portuguesa. Outro, com mais de 455 milhões, inclui referências à Rússia. Ainda não há confirmação sobre o impacto entre usuários brasileiros.

Embora os arquivos tenham permanecido visíveis na internet por tempo limitado, os especialistas avaliam que houve janela suficiente para que agentes mal-intencionados tivessem acesso às informações. Com esses dados, seria possível realizar ações como venda de senhas, fraude, roubo de identidade e extorsão.