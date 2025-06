Pesquisa aponta que uso do ChatGPT gera problemas no cérebro

O uso de ferramentas de inteligência artificial (IA), como o ChatGPT, pode afetar negativamente o desempenho cognitivo dos usuários, reduzindo a capacidade de aprendizado. Essa é a conclusão de uma pesquisa conduzida pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), que analisou os efeitos dos modelos de linguagem de larga escala (LLMs, na sigla em inglês) no processo educacional.

De acordo com os cientistas responsáveis pela pesquisa, a utilização desses sistemas tende a resultar em um desempenho inferior nos aspectos neural, linguístico e comportamental dos participantes. A dependência de tecnologias de IA pode ter implicações educacionais de longo prazo. Segundo os pesquisadores, é crucial realizar mais investigações sobre os impactos dessas ferramentas no aprendizado, especialmente diante do rápido avanço da inteligência artificial ao redor do mundo.

Metodologia e participantes da pesquisa