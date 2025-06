Irmãos de Piracicaba voam e conquistam títulos no skate nacional

O evento reuniu competidores de várias partes do país e transformou a pista em um verdadeiro palco de criatividade e superação. Flip, grind, ollie, e até manobra inédita no circuito fizeram o público vibrar.

No último fim de semana, os irmãos Igor e Miguel Sarco foram destaques na 6ª edição do Anual Yale Street Camp, realizada em Pará de Minas (MG). Miguel, de 11 anos, foi campeão na categoria Mirim e Igor, de 14, conquistou o título na Amador. Ambos são atletas beneficiados pelo programa Bolsa Esportiva da Prefeitura de Piracicaba, coordenado pela Selam (Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras).

A nova geração do skate de Piracicaba está voando alto — e levando medalhas na bagagem. Com atitude, talento e manobras de tirar o fôlego, os jovens atletas da cidade estão brilhando em competições nacionais e mostrando que o futuro da modalidade já chegou.

E as conquistas não pararam por aí. No retorno a Piracicaba, os irmãos ainda participaram da 32ª edição do evento Casa Dois, realizado em São Paulo, na pista da DZ9. Igor foi vice-campeão na categoria Iniciante e Miguel levou mais um ouro na Mirim, confirmando o bom momento dos skatistas piracicabanos.

As vitórias são resultado de muito treino e do apoio recebido por meio do Projeto Base Dois de Skate Social, promovido pela Casa do Hip Hop. O secretário de Esportes, Roger Nascimento Carneiro, celebrou os resultados. “São jovens que se dedicam e estão se destacando no cenário nacional. É gratificante ver o esporte transformando vidas e colocando Piracicaba no mapa do skate brasileiro”, afirmou.

Em dezembro de 2023, os irmãos já haviam feito bonito no Campeonato Brasileiro de Street Skateboarding Sub-16, em Natal (RN), com Miguel conquistando a prata na Mirim e Igor o bronze na Iniciante, ambos representando Piracicaba em evento oficial da CBSk (Confederação Brasileira de Skateboarding).