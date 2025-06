Irmãos skatistas de Piracicaba se destacam em competição

O evento reuniu atletas de várias regiões do Brasil e foi disputado nas categorias infantil, mirim, iniciante, feminino, amador e máster, com objetivo de incentivar a prática do skate entre jovens e adultos, fomentando o crescimento da modalidade. Na ocasião, Miguel, de 11 anos, conquistou o título na categoria mirim. Já Igor (foto abaixo), aos 14 anos, foi campeão na categoria amador.

Os irmãos skatistas Igor e Miguel Sarco foram destaque na 6ª edição do Anual Yale Street Camp, realizado no último final de semana (dias 14 e 15/06), na cidade de Pará de Minas/MG. Os atletas são beneficiados pelo programa Bolsa Esportiva da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras.

O Bolsa Esportiva visa apoiar atletas locais em diversas modalidades esportivas. No caso do skate, o programa tem sido fundamental para o desenvolvimento dos atletas que fazem parte do Projeto Base Dois de Skate Social, promovido pela Casa do Hip Hop.

O secretário de Esportes, Roger Nascimento Carneiro, comemorou as conquistas e ressaltou a importância do incentivo ao esporte no desenvolvimento de talentos em Piracicaba. “São jovens atletas que estão se destacando no cenário nacional do skate e levando o nome da nossa cidade nas importantes competições que participam”.

Em dezembro, os irmãos tiveram destaque no Campeonato Brasileiro de Street Skateboarding Sub-16, realizado em Natal (RN). Miguel conquistou a medalha de prata na categoria Mirim, enquanto seu irmão Igor garantiu o bronze na categoria Iniciante. Os atletas representaram Piracicaba no evento nacional, organizado pela Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSK).