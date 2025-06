É FAKE! Caterpillar não está fabricando picapes

Alguns portais automotivos estão divulgando que a Caterpillar estaria produzindo uma picape com lançamento previsto para 2026. Nas redes sociais, perfis de terceiros têm compartilhado imagens de um suposto automóvel revolucionário, que chegaria ao mercado com preços baixos. Contudo, essa informação é falsa.

No YouTube, diversos vídeos — somando milhões de visualizações — mostram uma picape amarela com a dianteira semelhante à Ford F-150. A mentira começou a ser propagada no ano passado e voltou a ganhar força nas últimas semanas, com um possível anúncio para 2026.

A Caterpillar, que está em Piracicaba desde 1976, concentra-se na produção de caminhões articulados, retroescavadeiras, tratores, motores, escavadeiras, geradores, motoniveladoras, minicarregadeiras, carregadeiras e acessórios.