Trânsito na estrada: saiba os horários de pico em Piracicaba

O feriado prolongado de Corpus Christi, que começa nesta quinta-feira (19) e segue até domingo (22), deve movimentar intensamente as rodovias paulistas. A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) estima que mais de 16,1 milhões de veículos circularão pelas vias concedidas no estado.

Os horários de maior movimento estão previstos para esta quarta-feira (18) das 15h às 23h, e quinta-feira (19), das 7h às 13h, especialmente no sentido Interior. Já o retorno do feriado deve ter fluxo intenso a partir das 12h de domingo, no sentido oposto (Capital), com as rodovias permanecendo movimentadas até por volta das 22h.

Outras principais rodovias com previsão de grande movimento

Sistema Anchieta-Imigrantes (EcoRodovias): Deve receber cerca de 315 mil veículos. A concessionária planeja reforçar os serviços com mais guinchos e equipes, além de implementar operações especiais no trecho de serra, como a 7x3 (descida) e a 2x8 (subida).

Pistas Norte e Sul da Anchieta e pista Sul da Imigrantes serão utilizadas para descida, na quinta entre 10h e 15h13. Já a subida ocorrerá nas pistas Norte e Sul da Imigrantes e pista Norte da Anchieta, no domingo (22), das 10h às 23h.