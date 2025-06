INSS terá reajuste em julho após desconto indevido; veja datas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começará a devolver valores referentes a descontos indevidos na folha de pagamento de julho. O anúncio foi feito pelo presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, durante coletiva de imprensa no último dia 30 de maio. Os valores ressarcidos começaram a ser devolvidos na última segunda-feira (16).

De acordo com Waller Júnior, 2,3 milhões de beneficiários contestaram descontos que consideraram fraudulentos. O montante a ser ressarcido pode alcançar a expressiva cifra de R$ 1 bilhão, caso todas essas contestações se confirmem como descontos sem comprovação de autorização. O processo é claro: se as entidades responsáveis não conseguirem provar a legitimidade dos descontos, o dinheiro retorna ao INSS e, em seguida, é creditado diretamente na conta dos aposentados e pensionistas.

Como reclamar descontos indevidos