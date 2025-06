Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 130 milhões

O prêmio da Mega-Sena voltou a acumular e promete movimentar o sábado (21). Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.877, sorteado na noite de terça-feira (17), em São Paulo. Com isso, o valor estimado para o próximo sorteio chegou a impressionantes R$ 130 milhões. As dezenas sorteadas foram: 03 - 05 - 15 - 37 - 54 - 57 .

Os interessados em concorrer ao prêmio milionário têm até as 19h do sábado (21) para registrar suas apostas. É possível jogar presencialmente nas casas lotéricas, pelo site da Caixa ou através do aplicativo oficial. O valor mínimo da aposta, com seis dezenas, é de R$ 5. Quem quiser aumentar as chances pode selecionar até 15 números — nesse caso, o valor da aposta sobe, mas a probabilidade de acerto também.

Para quem prefere deixar a sorte decidir, a opção Surpresinha permite que o sistema escolha os números aleatoriamente. Já a Teimosinha mantém a mesma aposta em 2, 4 ou 8 concursos seguidos. Outra alternativa é o Bolão Caixa, ideal para quem quer apostar em grupo e dividir tanto o custo quanto o prêmio. É possível participar de bolões organizados pelas próprias lotéricas ou formar um com amigos e familiares.