Homem diz ter saltado de Boeing antes de queda fatal na Índia

Um britânico de origem indiana afirma ter sobrevivido à queda de um Boeing 787 da Air India após realizar um salto instintivo da aeronave momentos antes do impacto. O caso, descrito por autoridades como “fora do comum”, está sendo investigado pelas autoridades indianas.

O acidente ocorreu na tarde de quinta-feira (12/6), na cidade de Ahmedabad, oeste da Índia. A aeronave, modelo Dreamliner 787-8, havia acabado de decolar do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel com destino a Londres, quando caiu na região de Meghani Nagar, uma zona densamente povoada nas imediações do terminal aéreo.

Segundo a polícia, mais de 290 pessoas morreram — entre elas, 242 ocupantes do avião (230 passageiros e 12 tripulantes) e dezenas de vítimas que estavam em solo no momento do desastre.

Uma fuga sem explicação

A surpresa maior veio horas após a tragédia, quando um homem foi localizado vagando a pé nas redondezas do local do impacto. Identificado como Ramesh Vishwakumar, de 40 anos, ele apresentava ferimentos leves no rosto, tórax e pés, e segurava ainda o cartão de embarque da Air India com assento 11A — localizado ao lado de uma saída de emergência.