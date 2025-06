Dor e comoção marcam velório de mulher atropelada com companheiro

Em clima de dor e comoção, foi sepultada na manhã deste sábado (14), Edneia Carneiro de Souza, de 50 anos, vítima de um atropelamento fatal na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do quilômetro 175.

Moradora do bairro Maria Cristina, Edneia era conhecida por familiares e vizinhos como uma mulher tranquila, dedicada à família e à fé. A tragédia abalou todos que a conheciam.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal caminhava próximo à rodovia por volta de 1h50, quando decidiu atravessar. O homem recuou ao perceber o risco por conta do intenso fluxo de veículos, mas Edneia acabou seguindo em frente. Foi nesse instante que um veículo modelo Ônix a atingiu em cheio diante do companheiro. O motorista permaneceu no local e acionou os serviços de emergência.

Socorristas e equipes da Polícia Militar Rodoviária chegaram rapidamente, mas a mulher já estava sem vida. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Claro para os exames de praxe. A perícia técnica também esteve no local para colher evidências que possam esclarecer melhor a dinâmica do acidente.