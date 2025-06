VÍDEO: caminhão tomba e espalha bobinas pela SP 308 em Piracicaba

Um caminhão carregado com 11 toneladas de bobinas tombou na noite desta sexta-feira (13) na alça de acesso da rodovia Hermínio Petrin ( Piracicaba-Charqueada) assustando motoristas e mobilizando equipes da Polícia Rodoviária. O veículo foi retirado na manhã de hoje (14).

A carga de bobinas, papel e papelão ficou espalhada no acostamento, chamando a atenção de motoristas que passavam pelo local. Apesar do susto, não houve registro de feridos, nem outros veículos envolvidos ou necessidade de bloqueio total da via — o tráfego seguiu parcialmente liberado.