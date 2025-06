Hoje tem Festival Junino de Piracicaba no Engenho Central

O Engenho Central recebe, hoje (14) e amanhã (15) o Festival Junino de Piracicaba, tradicional celebração promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o Centro de Tradições Nordestinas de Piracicaba (CTN). Com entrada gratuita, o evento reúne atrações musicais, apresentações culturais, praça de alimentação com comidas típicas e uma série de ações voltadas à inclusão. A realização conta com o apoio da ECO Promoções e Eventos e da Secretaria de Turismo de Piracicaba.

Neste sábado, das 15h às 16h, e no domingo, das 11h às 12h, são várias atrações programadas. Durante esses períodos, pessoas autistas e com deficiência (PCDs) terão gratuidade na recreação.

Além disso, o festival contará com o Espaço Acolhedor CVA Autismo, iniciativa realizada em parceria com o Centro Vínculo Autista de Piracicaba. O local foi preparado para garantir acolhimento, segurança e conforto a pessoas com TEA (transtorno do espectro autista) e seus familiares, facilitando o acesso e a permanência no evento.