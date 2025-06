VÍDEO: Irã lança mísseis contra Israel em ataque inédito

Conflito no Oriente Médio se intensifica com ataque direto e retaliações.

O confronto entre Irã e Israel atingiu um novo patamar na noite desta sexta-feira (13, no horário local), quando o regime iraniano iniciou uma ofensiva militar direta, disparando dezenas de mísseis balísticos contra múltiplos alvos em território israelense. A ação, batizada de Promessa Verdadeira 3 pela Guarda Revolucionária Islâmica, foi confirmada pelas Forças de Defesa de Israel (FDI) e marca uma escalada sem precedentes nas tensões regionais.

De acordo com o governo iraniano, o bombardeio teve como objetivo responder aos ataques aéreos conduzidos anteriormente por Israel, que teriam vitimado mais de 70 iranianos, incluindo nomes de alto escalão do setor militar e nuclear do país. Entre os mortos, estão o major-general Hossein Salami, comandante da Guarda Revolucionária, e Ali Shamkhani, assessor próximo do líder supremo aiatolá Ali Khamenei.

Israel sob ataque: sirenes, explosões e feridos