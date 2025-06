Tire 6 dúvidas sobre lipedema

Junho é o mês de conscientização sobre o lipedema e cerca de 10% das mulheres no mundo vivem com a doença, segundo estimativa do Instituto Lipedema Brasil. No Brasil, são mais de 5 milhões de pacientes com sintomas como acúmulo de gordura desproporcional nos membros inferiores, dor crônica, hematomas frequentes e dificuldade para perder gordura nas pernas e quadris. A condição crônica só passou a ser reconhecida oficialmente pela Classificação Internacional de Doenças (CID-11) em 2022, o que ajuda a explicar por que tantas mulheres ainda convivem com sintomas sem diagnóstico ou tratamento adequado.

Esse foi o caso da jornalista Tamara Lopes, 33 anos, que desde a adolescência convivia com o incômodo nas pernas e nos braços. Mesmo com alimentação saudável e rotina de treinos, ela sentia as pernas pesadas, notava hematomas frequentes e achava que tudo era culpa do seu corpo ou falta de esforço. A autoestima foi duramente afetada ao longo dos anos, com insegurança para usar roupas curtas e frustração constante por não enxergar resultados. Em 2024, após encontrar relatos semelhantes nas redes sociais, buscou avaliação médica e recebeu o diagnóstico. Desde então, passou a seguir uma dieta cetogênica, cortou glúten e açúcar, e manteve uma rotina constante de treinos.

