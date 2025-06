Enem: estudantes podem se inscrever até esta sexta

Na rede estadual de ensino, as aulas de inglês são ministradas em sala de aula e os alunos têm à disposição a plataforma SPeak para aprendizado complementar da língua. As aulas de língua espanhola estão disponíveis nos Centros de Estudos de Línguas (CELs) da Educação.

Além do Enem, que permite o ingresso nas universidades por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e das bolsas do Prouni (Programa Universidade para Todos) e Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), na rede estadual de ensino de São Paulo, os estudantes têm a chance de ingressar diretamente no ensino superior por meio do Provão Paulista Seriado, iniciativa do Governo do Estado que garante acesso à USP (Universidade de São Paulo), Unesp (Universidade Estadual Paulista), Unicamp (Universidade Estadual de Campos), Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) e nas Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) por meio de uma avaliação que é aplicada nas escolas estaduais paulistas. Nos primeiros dois anos do programa estadual, 30 mil vagas foram disponibilizadas nas instituições públicas paulistas.