'Piracicaba exige iniciativas além do provinciano Desenrola’

Que tipo de cidade Luciano Almeida “deixou” para Hélio Zanatta? Sou muito reservado na crítica a prefeitos de Piracicaba, em razão de ter sido um deles e saber que o exercício do cargo é sempre muito espinhoso. Com todo o respeito ao Luciano Almeida, ele foi eleito e governou sem um plano razoavelmente definido, fato que o levou a improvisar ao longo do mandato e o impediu de concluir projetos, deixar marcas e tomar iniciativas estruturantes, que permitissem ao seu sucessor dar continuidade. Não me atrevo a fazer ressalvas sobre sua capacidade administrativa e nem sobre sua dedicação no exercício do cargo, mas, a meu ver, abdicou de exercer a liderança necessária, sem a qual a cidade ficou à deriva, sem rumo.

Qual sua avaliação desses menos de 6 meses de novo governo? Talvez seja um pouco cedo para uma avaliação conclusiva, mas me incomoda, de um lado, o viés gerencial do governo marcado pelo slogan “Desenrola”, e de outro, a aparente visão de que o progresso de uma cidade se restringe ao bom desempenho do mercado de negócios. Lógico que a eficiência administrativa é importante, assim como o desenvolvimento do mundo dos negócios, mas uma cidade do porte e da relevância de Piracicaba, desafiada pela crise urbana e climático-ambiental e pelas abissais desigualdades sociais, exige iniciativas que vão além do trivial e provinciano “Desenrola”. Assusta e decepciona, diante de um poder legislativo subserviente, a maneira apressada e desrespeitosa do poder executivo de fazer aprovar projetos de elevado interesse público, como se viu, por exemplo, no caso da taxa de iluminação pública. Qual a relevância hoje que têm os conselhos e as conferências municipais? A qual papel foi relegada a participação cidadã nos destinos da cidade? Não é o meu desejo, mas avalio que o prefeito Hélio Zanatta corre o risco de repetir a performance tímida de Luciano Almeida, agravando a encruzilhada de nossa cidade a que me referi anteriormente.

Polêmica da Boyes: o senhor concorda com o empreendimento no local? Já tive a oportunidade de me pronunciar radicalmente contra o projeto Boulevard Boyes, que pretende construir quatro torres residenciais de quase cem metros de altura internamente ao imóvel da histórica fábrica de tecidos, afrontando a paisagem e o significado histórico-cultural e ambiental da orla do rio Piracicaba, numa flagrante ilegalidade. Torço para que a polarização sobre o projeto seja superada e que o bom senso e o elevado espírito público triunfem e suscitem a necessidade da abertura para o diálogo democrático respeitoso. A meu ver, é necessário e possível se pensar na concretização de um projeto alternativo que seja compatível com a preservação do exuberante significado paisagístico, histórico-cultural e ambiental da orla ribeirinha, que não seja socialmente elitizado e, na ótica privada, que seja financeiramente sustentável.