Homem é internado após enfiar cabo USB no pênis

Um caso descrito por médicos dos Estados Unidos na edição de fevereiro da revista médica Cureus relatou a situação de um estudante universitário de 21 anos que procurou atendimento hospitalar após inserir um cabo USB na própria uretra. O episódio ocorreu após o jovem perceber que não conseguiria remover o objeto por conta própria.

Durante o atendimento, o paciente informou que já havia realizado atos semelhantes anteriormente, utilizando objetos como cotonetes e cabos de aço. A prática, conhecida no meio médico como sondagem uretral, consiste na introdução de objetos no canal urinário com a finalidade de estímulo sexual.