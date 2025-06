Novo vídeo mostra momento da queda de aeronave por outro ângulo

Um vídeo com novo ângulo revelou o momento da queda de uma aeronave da companhia Air India nesta quinta-feira (12), nas proximidades do aeroporto de Ahmedabad, no estado de Gujarat, no oeste da Índia. O acidente ocorreu poucos segundos após a decolagem, no início da tarde pelo horário local (manhã no horário de Brasília).

As imagens registram o avião perdendo altitude logo após deixar o solo. Aparentemente, houve falha de potência nos motores. Em seguida, a aeronave desaparece atrás de edificações, sendo possível observar uma explosão.