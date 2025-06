Homem é preso por esconder arma na mochila da filha; Veja o caso

Um homem foi preso em flagrante em Itacoatiara (AM), na quarta-feira (11), após tentar despistar a Polícia Civil escondendo um revólver dentro da mochila escolar da própria filha. O caso aconteceu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no Conjunto Cidadão, onde o suspeito reside.

De acordo com informações das autoridades, o homem é alvo de uma investigação que apura o comércio ilegal de armamentos no município. Durante a ação, ele tentou se livrar da arma colocando-a na mochila da criança, que estava prestes a sair para a escola. Os policiais, no entanto, perceberam o comportamento suspeito e decidiram revistar a bolsa antes da menina deixar a residência — foi quando encontraram o revólver.

Mais apreensões na residência