O segredo para respostas geniais do ChatGPT em 6 palavras

Inteligência artificial generativa como o ChatGPT se popularizou, mas muitos usuários ainda se perguntam como extrair o máximo de seu potencial. É comum que as respostas pareçam superficiais se a interação não for bem direcionada. Um comando simples capaz de revolucionar a qualidade do que você obtém: "Finja que é um especialista em..."

VEJA MAIS:

Essa frase, composta por apenas seis palavras, atua como uma chave mestra para desbloquear o desempenho do modelo. Ao iniciar seu pedido com ela, você instrui o ChatGPT a assumir uma persona técnica, com um conhecimento avançado na área de seu interesse. O resultado é notavelmente diferente: respostas mais aprofundadas, vocabulário especializado, uma estrutura profissional e, frequentemente, insights que remetem à expertise de um profissional experiente.