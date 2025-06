Carro com mulher e crianças pega fogo no centro de Piracicaba

Segundo relatos, o veículo parou de funcionar e a condutora começou a sentir cheiro de queimado. Antes que o fogo se alastrasse, ela conseguiu retirar as crianças do carro.

Uma mulher e duas crianças passaram por um grande susto, após o carro em que estavam pegar fogo em uma movimentada avenida de Piracicaba na tarde desta quarta-feira (11). O caso grave aconteceu no cruzamento da avenida 31 de Março com a Independência.

Populares auxiliaram a mulher até a chegada do Corpo de Bombeiros, que controlou as chamas.O trânsito ficou congestionado no local. A Semuttran foi acionada para organizar o tráfego no trecho.

Apesar de abalada com a situação, a motorista também estava aliviada por nada ter acontecido com as crianças. As causas do incêndio serão investigadas.