Crescimento do Brasil despenca e preocupa o Banco Mundial

A economia brasileira caminha para um período de crescimento mais lento. Segundo relatório divulgado nesta terça-feira (10) pelo Banco Mundial, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil deve aumentar apenas 2,4% em 2025 e 2,2% em 2026 — uma queda significativa em comparação com os 3,4% registrados no ano passado. A redução representa uma desaceleração de cerca de um terço no ritmo de crescimento.

O documento aponta que os principais freios para a expansão econômica do país são os juros ainda elevados e a limitação do espaço fiscal. De acordo com a instituição, essas duas variáveis tendem a inibir tanto os investimentos privados quanto o consumo das famílias. “As políticas monetárias apertadas e a redução no suporte fiscal deverão impactar negativamente a demanda interna, limitando o potencial de crescimento nos próximos anos”, afirma o Banco Mundial.

Desaceleração não é só brasileira