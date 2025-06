Notas de falecimentos | 11/06/2025

SRA. MARIA JOSÉ GRAÇAS DOS SANTOS faleceu anteontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 74 anos, filha dos finados Sr. Acilino Jose dos Santos e da Sra. Edite Graças dos Santos, era viúva do Sr. João Batista Santana; deixa os filhos: Marcio Ricardo dos Santos Santana, casado com a Sra. Nilda dos Santos Silva Santana; Marcos Roberto Santos Santana, casado com a Sra. Elizangela Souza Santana Santos; Norberto Santos Santana, casado com a Sra. Heloisa dos Santos Santana e Fabio dos Santos Santana, casado com a Sra. Wilma Gomes Santos Santana. Deixa netos, demais familiares e amigos. O Velório ocorreu ontem das 8h às 16h no Velório Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP, tendo seguido o féretro para o Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. OCTACILIA HILARIO BARBOSA faleceu anteontem, nesta cidade, contava 91 anos, filha dos finados Sr. João Benjamin Hilario e da Sra. Maria Emilia Vieira, era viúva do Sr. Ezoel Barbosa;deixa os filhos: Ezoel Barbosa Filho, casado com a Sra. Isabel Cristina de Campos Barbosa; Marcia Aparecida Barbosa dos Santos, casada com o Sr. Celso Aparecido dos Santos e Elcio Barbosa. Deixa netos, bisnetos, tataraneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h da sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. ROSANGELA RISSATTO faleceu ontem, nesta cidade, contava 55 anos, filha dos finados Sr. Jose Isair Rissato e da Sra. Waldomira Adorno Rissato. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h da sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.