O corpo escuta tudo: como a vida moderna tem falado alto demais

Imagine poder evitar quase metade dos casos de câncer com escolhas simples, diárias, feitas na cozinha, no mercado, no trajeto a pé ou ao sol. Parece ousado dizer isso mas não é esperança vazia, é ciência. Um estudo publicado no periódico A Cancer Journal for Clinicians, da American Cancer Society, mostrou que cerca de 42% dos cânceres em adultos nos EUA são potencialmente evitáveis ao se reduzirem fatores de risco como alimentação inadequada, sedentarismo, tabagismo e consumo de álcool. E esse dado é uma convocação à vida.

Trabalhar com pessoas que envelhecem é como escutar o corpo humano contar histórias em forma de mudanças. Mas também é testemunhar, todos os dias, como o cuidado pode ser mais poderoso que o medo. Vejo isso o tempo todo. E esse cuidado começa pelo que colocamos no prato. Dietas ricas em frutas, vegetais, grãos integrais e leguminosas têm efeitos protetores sobre o DNA, reduzem inflamações crônicas e fortalecem o microbioma intestinal, essencial para prevenir o câncer de cólon.

Já as carnes processadas e vermelhas, especialmente grelhadas em altas temperaturas, estão associadas a um risco maior de câncer colorretal. A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificou as carnes processadas como carcinogênicas para humanos a mesma categoria do tabaco. Tudo bem, tem gente que não acredita... mas é um dado científico. E os ultraprocessados? Ricos em aditivos, açúcares, gorduras ruins e ingredientes que não reconheceríamos nem na linguagem da natureza, eles são combustível para estados inflamatórios silenciosos.