Ex-capitão do XV assume equipe sub-20

Capitão do XV de Piracicaba e com dois acessos com a camisa zebrada, o ex-jogador Marcus Vinicius, de 41 anos, foi anunciado nesta terça-feira (10), como o novo técnico do time sub-20. Um de seus principais objetivos é trabalhar a equipe para a Copa SP de Futebol Júnior, em janeiro de 2026. Atualmente, o sub-20 disputa o Paulista Série A..

Conhecido da torcida, ele acumula ainda a experiência de ter atuado como auxiliar-técnico do próprio sub-20 e do profissional do XV de Novembro. Marcus Vinicius tem como seu último trabalho a disputa do Módulo II do Mineiro, como auxiliar-técnico da URT, neste ano.

“Todos sabem da minha identificação e do meu carinho pelo XV. Acredito que ao longo da minha trajetória como jogador, foi o time que mais criei uma identidade, e é sempre uma felicidade defender esta camisa”, declarou.