Equilíbrio marca o confronto histórico entre XV e São Bento

O XV de Piracicaba estreia na Copa Paulista nesta segunda-feira (16), às 19h45, diante do São Bento, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. São duas tradicionais equipes do interior do estado. E o confronto histórico entre Nhô Quim e Bentão mostra grande equilíbrio.

Em todas as competições foram disputados 57 jogos entre as duas equipes, com 21 vitórias do São Bento, 16 empates e 20 triunfos do XV de Piracicaba. Em Sorocaba, foram disputados 29 jogos entre as duas equipes, com 16 vitórias do São Bento, 6 empates e 7 triunfos do XV de Piracicaba.

Em Piracicaba, foram disputados 28 jogos entre as duas equipes, com 5 vitórias do São Bento, 10 empates e 13 triunfos do XV de Novembro. O último duelo entre as duas equipes foi em fevereiro deste ano, no empate sem gols, pela Série A2, no estádio Barão da Serra Negra.