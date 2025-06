Do barquinho às conquistas: a superação de um fumante

Em 2021, fora nomeado Procurador do Município de Piracicaba, na gestão do prefeito Luciano Almeida, no auge da pandemia da Covid. Durante muitos dias, o lockdown, cujo decreto municipal fora elaborado e assinado por Fábio, previa que tudo permanecesse fechado — comércio, indústrias, restaurantes, postos de combustíveis — exceto farmácias e hospitais. O isolamento e o estresse aumentaram-lhe a dependência da nicotina: passou a fumar três maços por dia. Quando acabaram, rodou a cidade à procura de cigarros e só encontrava portas fechadas. Desesperado, descobriu, por um amigo guarda civil, um bar no bairro Novo Horizonte, aberto, e conseguiu comprar um daqueles “ranca-peito”, como dizem os fumantes dos cigarros muito fortes — a única opção.

O voo a Las Vegas, em 2017, na classe econômica, fazia conexão na Cidade do Panamá. Os passageiros deixaram a aeronave e deveriam aguardar algumas horas na área internacional, até iniciar o novo embarque. O saguão do aeroporto, de tão pequeno, permitia−os ver a rua e o movimento externo.

A nicotina, segundo o site drauziovarella.uol.com.br, é droga de excreção rápida, tem meia-vida curta — duas horas em média —, ou seja, metade da dose fumada é eliminada da circulação em duas horas.

Algumas pessoas, por razões genéticas — os metabolizadores rápidos de nicotina —, eliminam a droga mais depressa e tendem a fumar dois ou três maços por dia. Os neurônios cerebrais, viciados em nicotina, lançam mão de sua mais poderosa arma de persuasão comportamental: a ansiedade crescente. Tomado pela vontade de fumar, o fumante perde a tranquilidade, torna-se agitado, nervoso e não se consegue concentrar em mais nada. Tais crises de fissura repetem-se muitas vezes por dia.

A convivência com o tabagismo começou desde a infância, nas férias na casa do avô, Júlio, em Anhembi, em meio às pescarias no rio Piracicaba, nos passeios de lancha e nas Festividades do Divino, ao redor da capela de São Sebastião. Aprendera, com o avô, a beber cerveja e a fumar. De família antiga e tradicional, Fábio orgulha-se de Gonçalves Pinto, seu trisavô, que, em 1846, fora um dos pioneiros da Festa do Divino de Anhembi.