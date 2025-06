Carlo Ancelotti muda ataque da Seleção Brasileira contra Paraguai

A Seleção Brasileira empatou com o Equador na última quinta-feira (5), em 0 a 0, em jogo válido pela 15ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil está na quarta colocação com 22 pontos conquistados.

VEJA MAIS:

De olho na partida crucial contra o Paraguai, que pode selar a classificação antecipada para a Copa do Mundo de 2026, o time comandado por Carlo Ancelotti apresentou novidades no treinamento do último domingo (8) no CT Joaquim Grava, do Corinthians. Dentre as alterações, duas alterações na parte ofensiva, buscando mais mobilidade e poder de fogo, especialmente após as dificuldades enfrentadas contra o Equador.

Raphinha e Matheus Cunha ganham espaço