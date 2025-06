Inauguração da nova sede e expansão marcam 50 anos da Ecoterra

O Grupo Ecoterra comemora, em 2025, seus 50 anos de fundação com a inauguração de uma nova sede, um robusto plano estratégico para ampliação de mercado e a celebração de uma história de trabalho incansável, envolvendo sucessão familiar, respeito aos colaboradores e cuidado com o meio ambiente. O evento comemorativo ocorreu no dia 22 de maio, no novo espaço, materializando um capítulo especial da família Christofoletti. Sob administração da terceira geração, a empresa projeta expansão para outros estados brasileiros e América Latina.

Especializada na prestação de serviços de Limpeza Urbana para órgãos públicos, a trajetória, iniciada em 1975 com José David Christofoletti, atravessa gerações e chega ao seu melhor momento. Tudo começou em uma propriedade rural, na qual o avô José David cultivava cana-de-açúcar. Foi ali que, com a aquisição de um trator de esteiras, nasceu o embrião do que viria a ser a Ecoterra — na época, com foco em aterro sanitário. O filho, José Davilson Christofoletti, desde cedo acompanhava o pai no trabalho, e, em 1980, aceitou o desafio de mudar-se com a família para Campo Grande (MS), onde prestava serviços na área de resíduos sólidos. Ali, o filho Thiago, ainda criança, também começou a vivenciar o cotidiano da empresa.

Na imagem: a área administrativa possui 2.300 m² de construção com ambientes modernos e planejados.

Em Piracicaba, São Carlos e Guarujá, o avô dava continuidade às operações, mantendo viva a missão familiar. No ano de 1999, já com a experiência acumulada em mais de duas décadas de atuação, a Ecoterra passou a explorar novas frentes de trabalho, ingressando no segmento de limpeza/conservação de áreas públicas; locação de máquinas/ equipamentos; coleta e destinação de resíduos sólidos. O impulso para essa transformação veio de Thiago Christofoletti, recém-ingresso na faculdade de Administração de Empresas, que vislumbrou oportunidades para modernizar e ampliar a atuação da empresa.

Na imagem: a Ecoterra soma mais de 250 veículos de pequeno, médio e grande porte (entre caminhões, escavadeiras e tratores).

Na década seguinte, já em processo de transição entre a segunda e a terceira geração, José Davilson passou o comando para os filhos Thiago (CEO) e Viviane (diretora financeira), que, junto com a irmã Anita (gerente de Projetos e Tecnologia), seguem à frente do negócio, fortalecendo os valores que sempre nortearam a família: seriedade, honestidade, respeito ao meio ambiente e ao capital humano.



A Ecoterra é uma das principais prestadoras de serviço para órgãos públicos, já tendo passado por mais de 30 prefeituras, localizadas em cinco estados brasileiros. Hoje tem pontos de atendimento em cinco cidades do Estado de São Paulo e 12 no Distrito Federal. São mais de 400 funcionários diretos e 250 indiretos, operando uma frota que começou com um único trator e que hoje soma mais de 250 veículos de pequeno, médio e grande porte (entre caminhões, escavadeiras, tratores, motoniveladoras, vans e pick-ups).



A nova sede instalada em uma área própria de 12 mil metros quadrados, às margens do rio Piracicaba, possui 2.300 m² de construção com ambientes modernos e planejados, representando um marco para história da empresa.

Na imagem: a nova sede instalada em uma área própria de 12 mil metros quadrados.



Dentro da estrutura operacional, a empresa conta com Tecnologia Integrada por meio de aplicativos inteligentes, os quais permitem interações com as equipes, de qualquer lugar e em tempo real. No pilar responsável pela Gestão de Pessoas, o Projeto Ecoterra Evolui dedica-se a proporcionar palestras de imersão e cursos de capacitação aos colaboradores. Desde 2013, a empresa cumpre a Lei 12.846 por meio do Programa de Integridade, com mecanismos e procedimentos internos de auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades assim como aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira.

A Ecoterra é uma das principais prestadoras de serviço para órgãos públicos, já tendo passado por mais de 30 prefeituras, localizadas em cinco estados brasileiros.



Para Thiago Christofoletti, CEO da Ecoterra, os investimentos financeiros e tecnológicos refletem um plano estratégico sólido, voltado à inovação e à ampliação de mercado, com um cuidado especial à história construída ao longo de meio século. “É impossível falar dos 50 anos da Ecoterra sem sentir um profundo sentimento de gratidão. Gratidão pelo exemplo do meu avô, José David, que deu o primeiro passo com muito esforço e coragem; pelo meu pai, José Davilson, que enfrentou desafios enormes sempre com determinação e honestidade; e por todos que, ao longo dessas cinco décadas, acreditaram e ajudaram a construir o que somos hoje. A nova sede representa mais do que uma estrutura física: é a materialização de um planejamento sério, consciente e feito com os pés no chão. Crescemos, sim, mas sempre com respeito — às pessoas, ao meio ambiente, aos nossos clientes e à nossa história. Carregamos conosco a responsabilidade de honrar o que foi feito por quem veio antes e de deixar um legado ainda mais forte para quem virá depois. Modernidade e tradição caminham lado a lado na nossa empresa. E é com esse espírito que olhamos para o futuro: com coragem, com respeito, com o coração cheio de bons sentimentos e gratidão”.



