‘O Brasil é uma terra rica, muito amada por nós’

Ela carrega as raízes da Síria e do Líbano na sua certidão de nascimento, mas foi em Piracicaba que ela construiu toda uma vida dedicada ao trabalho, à ajuda ao próximo e à preservação da memória sírio-libanesa na cidade. Sylvana Zein, diretora social da SBSL (Sociedade Beneficente Sírio-Libanesa), é um recorte vivo da história da formação do Brasil, e de como povos de origens tão distantes ajudaram (e seguem ajudando) a formar nossa sociedade. Nesta entrevista ao Persona, ela fala um pouco de sua trajetória. Veja abaixo os principais trechos:

Sylvana, pode nos contar um pouco da sua história? Nasci em Damasco, capital da Síria, na casa dos avós maternos. Fui registrada como libanesa, onde era o domicílio de meus pais, Elias Khalil Zein, libanês de Machgara e Cecília Akzam, damascena. Somos no total em 10 filhos, sendo um falecido, dois moram aqui e os demais em outros países. Tenho cidadania brasileira e resido no Brasil desde os dois anos de idade, porém criada dentro dos costumes e tradições libanesas. Estou em Piracicaba desde a década de 70, onde aos 18 anos comecei minha trajetória profissional no Instituto Educacional Piracicabano, onde trabalhei mais de 30 anos. Fiz parte de uma geração que “vestia a camisa” da instituição, onde tudo era feito com e por amor. No mesmo período de minha aposentadoria, fiquei viúva do amado e saudoso professor Elias Boaventura (1937-2012).

Como foi esse processo de estabelecimento da sua família no Brasil? Meu pai tinha um curtume no Líbano e foi convidado por seu primo para vir para o Brasil porque faltavam profissionais na área. Também vieram primos, que mantenho contato até hoje com alguns que moram em São Paulo. As famílias lá no Líbano eram muito numerosas e nosso clã Zein era muito grande. Após nossa chegada, moramos em várias cidades do Estado de São Paulo, sempre na região de Bauru, até que na década de 70 mudamos para Piracicaba e papai, já mais velho e cansado do trabalho árduo, virou comerciante.