Notas de falecimentos - 08/06/2025

Sra. Natalina de Oliveira Comenda, Faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. João Manoel de Oliveira e da Sra. Luzia Cavichioli, era viúva do Sr. Antonio Comenda; deixa os filhos: Sonia Maria Comenda Canale, casada com o Sr. Carlos Roberto Canale; Paulo Sergio Comenda, falecido, deixando viúva a Sra. Sonia Paulino Comenda e Vilma Aparecida Comenda Felix, casada com o Sr. Cesar Antonio Felix. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra Rosangela Gonçalves Peccinini, Faleceu dia 06/06/2025 na cidade de Jundiaí, aos 59 anos de idade e era casada com o Sr. Celso Haddad. Era filha do Sr. Gustavo Peccinini Junior, falecido e da Sra. Maria Helena Gonçalves Peccinini. Deixa a filha: Luana Peccinini Machado casada com Tulio Amorim. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 07/06/2025 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala A, para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.