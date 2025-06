Notas de falecimentos | 07/06/2025

SRA. MARIA DE OLIVEIRA BUSCARIOL faleceu ontem, nesta cidade, contava 91 anos, filha dos finados Sr. João de Oliveira e da Sra. Izolina de Oliveira, era viúva do Sr. Jose Buscariol; deixa os filhos: Jose Luis Buscariol, casado com a Sra. Beatriz Maria Tome Buscariol; Maria de Lurdes Soares da Silva, viúva do Sr. Abel Soares da Silva; Aparecida Isabel Buscariol Zampaulo, casada com o Sr. Antonio Dirceu Zampaulo; Antonio Carlos Buscariol, casado com a Sra. Lourdes Benette Buscariol; Eclair Elizabete Buscariol, casada com o Sr. Ernando Bueno da Cunha; Valdir Aparecido Buscariol, casado com a Sra. Elaine Gonçalves Ribeiro e Cleide Aparecida Buscariol Barros, casada com o Sr. Alberto Camargo Barros. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 11h do Velório Municipal de Saltinho, para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. MARIA GERALDA GONÇALVES MARCELLO faleceu ontem, nesta cidade, contava 71 anos, filha dos finados Sr. Joaquim Faustino Gonçalves e da Sra. Faustina Maria de Jesus, era viúva do Sr. João Batista Marcello; deixa os filhos: Sonia Lucia Gonçalves de Oliveira de Souza, casada com o Sr. Luis Antonio de Souza; Shirley Gonçalves de Oliveira e Wanderley Marcello, casado com a Sra. Jennifer Nicomede. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h da sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. MARIA HELENA CLAUDINHO ZAMBOM faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Jose Claudino e da Sra. Francisca Claudino, era casada com o Sr. Joaozinho Norival Zambom; deixa os filhos: Jeferson Zambom, viúvo da Sra. Ana Cristina Gaspar Zambom e Cristiana Aparecida Zambom Orani, falecida, deixando viúvo o Sr. Julio Orani. Deixa netos, bisnetas, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 8h às 16h na sala “Esmeralda” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.