Whey protein da marca Piracanjuba é suspenso pela ANVISA

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na quinta-feira (5), o recolhimento do lote 23224 do suplemento alimentar em pó sabor chocolate da marca Piracanjuba, conhecido como Whey Protein.

A decisão foi baseada em laudo emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal, que identificou resultado insatisfatório no ensaio microbiológico de contagem de Staphylococcus aureus. A bactéria, quando presente em níveis superiores aos permitidos, pode causar intoxicações alimentares com sintomas como náusea, vômito, cólicas e diarreia.