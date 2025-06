“Luzes misteriosas” surgem há décadas no céu da Noruega

Luzes de origem desconhecida são registradas há décadas no Vale de Hessdalen, localizado a cerca de 360 quilômetros de Oslo, na Noruega. O fenômeno continua sem explicação definitiva por parte da comunidade científica, apesar de estudos conduzidos ao longo dos últimos 40 anos.

Os primeiros relatos documentados sobre as luzes datam de 1811, conforme publicação de julho de 2024 no Journal of Applied Geophysics. No entanto, as investigações científicas sistematizadas tiveram início apenas em 1984. Desde então, pesquisadores da Østfold University College acumularam mais de 600 mil registros visuais e instrumentais do fenômeno.

Quando elas aparecem?

De acordo com os cientistas envolvidos, as luzes aparecem com mais frequência durante as noites de inverno. As cores variam entre branco e amarelo, embora também haja registros de tonalidades metálicas em aparições diurnas. A intensidade e a duração das manifestações são variáveis.