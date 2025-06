Conheça os mais potentes anti-inflamatórios naturais

A inflamação é uma resposta do organismo a diferentes estímulos e pode atingir diversas regiões do corpo. Embora medicamentos específicos sejam indicados para o tratamento, especialistas reforçam a importância da orientação médica em qualquer abordagem terapêutica.

De acordo com pesquisas na área da nutrição, determinados alimentos podem contribuir para a prevenção de processos inflamatórios, funcionando como agentes de suporte ao equilíbrio do organismo. A inclusão de alguns itens na alimentação diária está associada à redução de marcadores inflamatórios no corpo.

Confira seis alimentos citados por especialistas em nutrição funcional que possuem propriedades associadas à redução da inflamação:

1. Vegetais folhosos