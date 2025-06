Notas de falecimentos | 06/06/2025

SRA. ANNALYDIA DE ALMEIDA AGUIAR faleceu dia 05/06/2025 na cidade de Piracicaba, aos 95 anos de idade e era viúva do Sr. Mario Dias de Aguiar Junior. Era filha do Sr. Manoel de Souza Almeida e da Sra. Diva Brito de Almeida, falecidos. Deixa os filhos: Maria Antonieta Aguiar Maffeis casada com Lair Caprecci Maffeis, Maria Estela Aguiar Gimenes casada com Etalivio Gimenes e Ivan Almeida Aguiar casado com Alicia Maria de Carvalho Nascimento Aguiar. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 05/06/2025 às 16h, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala D, seguindo para referida necróple. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. GERVASIO DA SILVA faleceu dia 05/06/2025 na cidade de Piracicaba, aos 69 anos de idade e era casado com a Sra. Ana Maria Rezende da Silva. Era filho do Sr. Jose Aparecido da Silva e da Sra. Edite dos Santos, falecidos. Deixa os filhos: Gustavo Rezende da Silva casado com Luana dos Reis Cordeiro, Jaqueline Aparecida da Silva Pimenta casada com Vanderlei Alves Pimenta. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 15h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. JOSÉ CARLOS BONGIOVANNI faleceu dia 05/06/2025 na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade e era casado com a Sra. Dirce Lopes Bongiovanni. Era filho do Sr. Rosario Bongiovanni e da Sra. Juliete Lenzi Bongiovanni, falecidos. Deixa os filhos: Silvia Bongiovanni, Renato Bongiovanni. Deixa familiares e amigos. O Velório ocorrerá hoje na Sala Esmeralda no Memorial Metropolitano de Piracicaba a partir das 8h até às 10h, em seguida ocorrerá a Cerimônia de homenagens póstumas no Salão Nobre também no mesmo local. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.