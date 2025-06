Notas de falecimentos - 05/06/2025

SR. ROBERTO EDUARDO CECONELLO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr. Alcindo Ceconello e da Sra. Yones Vasconcelos Ceconello, era casado com a Sra. Simone Ferracin Bello; deixa os filhos: Roberto Eduardo S. Ceconello; Tatiana Gabriela S. Ceconello; Caio Janunzi e Mariana Janunzi. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 07h30 às 17h na sala “Esmeralda” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. HELLEN CRISTINA DE ALMEIDA faleceu ontem, nesta cidade, contava 47 anos, filha dos finados Sr. Lucio de Almeida e da Sra. Odila Aparecida Carneiro de Barros. Deixa a filha Helary Cristina de Almeida Santos, irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ALESSIO RODRIGUES faleceu dia 03/06/2025 na cidade de Rio das Pedras, aos 65 anos de idade e era filho do Sr. Abilio Rodrigues e da Sra. Nair Liberato Rodrigues, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 04/06/2025 às 11h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal, seguindo para o Cemitério Municipal de Rio das Pedras. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. ROSA MARIA DE PAULA RIBEIRO faleceu dia 03/06/2025 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e era viúva do Sr. Itamar da Motta Ribeiro. Era filha do Sr. Benedito Ferreira de Paula e da Sra. Delmira Braga, falecidos. Deixa os filhos: Sandra Mara Ribeiro, Silene Aparecida Ribeiro Barifouse casada com Marcelo Barifouse, Mirtes Solange Ribeiro Oliveira casada com Osmir de Oliveira, Francisco de Assis Motta Ribeiro casado com Rosalia Oliveira Ribeiro e Claudineia Rosangela Ribeiro Oliveira casado com Egisto de Oliveira. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 04/06/2025 às 16h30, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. VILMA CELIA PEREIRA faleceu dia 02 p.p., nesta cidade, contava 59 anos, filha do Sr. José Feliciano Pereira e da Sra. Maria Mina da Silva Pereira, era viúva do Sr. Marcelo Lima Coelho; deixa os filhos: Fernanda Lima Coelho; Eduardo Lima Coelho e Marcelo Lima Coelho Junior. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 7h30 às 11h na sala “Safira” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.