Selam abre inscrições para aulas de pilates

A Selam (Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras) abriu as inscrições de novas vagas visando ao preenchimento de turmas para aulas gratuitas de pilates. A atividade acontece no Centro Comunitário do Nova América, localizado na rua Coronel João Mendes Pereira, 198.

As inscrições deverão ser realizadas de 9 de junho, a partir das 10h, até as 10h do dia 11 de junho, on-line. O interessado, com 18 anos completos, deve enviar uma mensagem pelo whatsapp (19) 9.9797-0028.

