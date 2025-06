Notas de falecimentos | 04/06/2025

SR. ADILSON ROBERTO DE PADUA E SILVA faleceu ontem, nesta cidade, contava 56 anos, filho do Sr. Antonio Ormisdas de Padua e Silva e da Sra. Miriam Rodrigues de Padua e Silva, era casado com a Sra. Eva Antonia de Brito Padua e Silva; deixa os filhos: Emerson Luis de Padua e Silva; Marcos Antonio de Padua e Silva; Jaqueline Christiane de Padua e Silva; Willian Wallece de Padua e Silva e Nicolas de Padua e Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h do Velório da Saudade, sala “04”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. ANA MARIA VIANNA PELLEGRINO CERRI faleceu dia 03/06/2025 na cidade de Piracicaba, aos 75 anos de idade e era viúva do Sr. Carlos Clemente Cerri. Era filha do Sr. Domingos Pellegrino e da Sra. Carolina Vianna Pellegrino, falecidos. Deixa os filhos: Carlos Eduardo Pellegrino Cerri casado com Alessandra de Souza Cerri, Domingos Guilherme Pellegrino Cerri casado com Tatiana Maria Baldo Cerri. Deixa 4 netas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 03/06/2025 as 16h, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala D, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. GIORDANO BORTOLETTO (LILO BORTOLETTO faleceu anteontem, nesta cidade, contava 89 anos, filho dos finados Sr. Antonio Bortoletto e da Sra. Antonia Faustino, era viúvo da Sra. Tereza Stabelin Bortoletto; deixa os filhos: Creusa de Fatima Bortoletto; Arnaldo Antonio Bortoletto, casado com a Sra. Sara Antonia Sturion Bortoletto; José Milton Bortoletto, casado com a Sra. Anesia Schiavolin Bortoletto; Valmor Estevan Bortoletto e Alessandro Bortoletto, casado com a Sra. Tereza Rochele. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h do Velório da Saudade, sala “06”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.