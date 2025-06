VÍDEO: Piracicaba vive clima de quatro estações em um único dia

Logo no início da manhã, por volta das 5h, uma forte chuva caiu sobre a cidade, surpreendendo quem saía cedo de casa. O temporal atrapalhou a rotina de pais levando filhos à escola e trabalhadores a caminho do serviço.

Piracicaba viveu um verdadeiro desfile de estações ao longo desta terça-feira (3). Em um único dia, os moradores experimentaram as quatro faces do clima — da chuva intensa ao sol forte, passando por frio, calor e até ventania com trovoadas.

Com o fim da chuva, veio o frio leve. A temperatura ficou na casa dos 17°C, obrigando os piracicabanos a buscarem casacos e roupas mais quentes para encarar a manhã gelada. Por volta do meio-dia, o clima voltou a mudar: o sol apareceu entre nuvens e elevou a temperatura, promovendo uma sensação térmica amena, típica da primavera ou do verão. Muitos tiraram os agasalhos e enfrentaram o calor inesperado.

No fim da tarde, o cenário mudou mais uma vez. O céu se cobriu de nuvens escuras, ventos começaram a soprar com força e trovões foram ouvidos em várias regiões da cidade — embora a chuva não tenha retornado. Mesmo assim, o pôr do sol conseguiu romper o céu carregado e formou um clarão amarelo no horizonte, encerrando o dia com um espetáculo visual.

A combinação de chuva, frio, calor e vento em poucas horas fez com que muitos moradores comentassem nas redes sociais.