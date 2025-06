Empresário é encontrado morto em buraco de obra

O empresário Adalberto Amarilio dos Santos Junior, de 35 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (3), dentro de um buraco em uma área de obra do Autódromo de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo. Ele estava desaparecido desde a noite de sexta-feira (30), após participar do Festival Interlagos, evento voltado a experiências com motocicletas.

Segundo a esposa, o último contato com o empresário foi às 19h40 de sexta-feira, quando ele informou que iria buscar o carro no estacionamento do kartódromo. O veículo foi encontrado intacto no local e recolhido pela polícia nesta segunda-feira (2).