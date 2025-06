Carlo Ancelotti muda Seleção Brasileira em estreia contra Equador

A Seleção Brasileira teve seu elenco completo sob o comando de Carlo Ancelotti pela primeira vez nesta terça-feira. Durante o treino no CT Joaquim Grava, do Corinthians, o técnico italiano começou a delinear o possível time que enfrentará o Equador na quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), em Guayaquil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

VEJA MAIS:

Ancelotti distribuiu coletes durante o aquecimento e as primeiras atividades com bola em campo reduzido, dando pistas sobre a provável escalação titular. A equipe sem coletes indicava uma formação inicial do Brasil diante dos equatorianos.

Time definido