Notas de falecimentos - 03/06/2025

SRA. ANGELINA CASTELLUCCI RODRIGUES faleceu anteontem, na cidade de Sumaré/SP, contava 92 anos, filha do Sr. Antonio Castellucci e da Sra. Ephigenia Castellucci Zambom, era viúva do Sr. Antenor Rodrigues; deixa os filhos: Arlete Negri, casada com o Dr. Wilson Roberto Negri; Antonio Wilson Rodrigues, falecido, deixando viúva a Sra. Ivanilde Rodrigues e Jose Adalberto Rodrigues. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h do Velório da Saudade, sala “04”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. ANTONIA DE LOURDES ZEM JANUARIO faleceu dia 02/06/2025 na cidade de Piracicaba, aos 83 anos de idade e era viúva do Sr. Lazaro Januario. Era filha do Sr. Antonio Zem Sobrinho e da Sra. Angela Crepaldi Zem, falecidos. Deixa os filhos: Jairo Januario casado com Jucileia Alves Ap. Januario, Jair Januario, Ana Maria Januario casada com Alcindo de Paula, Angela Maria Januario casada com Jorge Alberto Ap. Ramos. Deixa 5 netos, 1 bisneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10h30, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

PASTOR: SR. ANTONIO DOS SANTOS faleceu anteontem, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. Jose dos Santos e da Sra. Esmeralda Evangelista de Souza, era casado com a Sra. Maria Aparecida do Carmo Batista dos Santos; deixa os filhos: Raquel Lopes dos Santos; Valerene Lopes dos Santos; Ana Maria dos Santos Domingues; João Batista dos Santos; Debora Lopes dos Santos; Estevão dos Santo; Lucilene Teodoro dos Santos e Leonardo Teodoro dos Santos. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.