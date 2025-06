Descontos em Ozempic e Wegovy podem superar R$ 200 no Brasil

Além de tornar os medicamentos mais acessíveis, a Novo Nordisk afirma que a iniciativa busca reduzir o consumo de versões manipuladas ou irregulares, que circulam de forma ilegal e apresentam riscos à saúde. A popularidade crescente desses fármacos tem impulsionado um mercado paralelo de falsificações, associado a efeitos colaterais graves. “Nosso compromisso é garantir que os pacientes tenham acesso seguro e contínuo aos tratamentos. Essa mudança de preços é um passo importante nesse caminho”, declarou Isabella Wanderley, gerente geral da Novo Nordisk no Brasil.

A revisão nos preços também ocorre em um momento delicado para a farmacêutica. Estudos recentes têm mostrado desempenho superior do Mounjaro em comparação com os medicamentos da Novo Nordisk, especialmente no quesito perda de peso. O cenário competitivo contribuiu, segundo analistas, para a saída do então CEO Lars Jorgensen, no mês passado. A expectativa agora é sobre a chegada do Mounjaro ao mercado brasileiro, o que deve intensificar ainda mais a disputa entre os laboratórios.